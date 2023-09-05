Первая более чем за год личная встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, состоявшаяся в Сочи в понедельник, не принесла результатов.

Путин отказался возвращаться в «зерновую сделку», которая позволила вывезти из украинских портов более 30 млн тонн продовольствия, а Эрдоган не дал «зеленого света» проекту «газового хаба» в Турции, который отчаянно нужен «Газпрому», потерявшему европейский рынок.

«Мы будем готовы реанимировать зерновую сделку, <…> как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», — повторил Путин позицию, многократно озвученную ранее.

Россию «опять надули», когда соглашение продлевалось в предыдущий раз, пожаловался он на пресс-конференции после переговоров: «Теперь мы говорим, мы не против этой сделки, мы готовы в нее немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания».

В этом году Россия соберет 130 млн тонн зерна и экспортирует 60 млн тонн, из которых 1 млн тонн готова со скидкой поставить в Турцию, предложил Путин. Он также пообещал, что Россия будет «надежным и ответственным» поставщиком газа для Турции и готова экспортировать его в третьи страны.

Проект «газового хаба» Кремль предложил еще прошлой осенью, рассчитывая заменить взорванные «Северные потоки» и обещая создать площадку для поставок в Европу. Но Турция отказалась инвестировать в проект, а в марте заморозила переговоры.

«Газпром» передал турецкой стороне проект дорожной карты создания хаба, рассказал Путин в понедельник. Но дальше продвинуть дело пока не удалось. Учреждение рабочей группы, согласование правовых рамок, схемы осуществления торгов и передачи газа потребителям — все это, как признал президент, все еще остается «на повестке дня».

Безрезультатными оказались и попытки Эрдогана стать посредником для возможного мирного урегулирования в Украине. Прежние договоренности, достигнутые в Стамбуле, Киев «отправил на свалку», сказал Путин. «Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем», — добавил он.

Несколько недель перед встречей Путина с Эрдоганом прошли в интенсивных консультациях между дипломатами Турции и России, а также Турции и представителей ЕС, ООН, Украины и США, рассказал The Moscow Times инсайдер, близкий к МИД РФ.

Ключевой темой, по его словам, было зерновое соглашение, отсутствие которого существенно повышает риски в Черном море. Фактически «вся акватория превращается в плацдарм ничем не ограниченного военного противостояния», говорит источник: «Оно может затронуть не только военные, но и коммерческие суда. Причем не только воюющих сторон, но и вообще всех, кто там осуществляет навигацию». (moscowtimes.ru)