Представители Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели уже два раунда переговоров, но никакого решения по их итогам принято не было. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«На данный момент было проведено два раунда переговоров на уровне заместителя генерального директора агентства с участием представителей Министерства иностранных дел и Организации по атомной энергии Ирана, но никаких конкретных результатов пока нет», — указал он во время пресс-конференции.

По словам Багаи, контакты Ирана с агентством продолжаются, но регламент взаимодействия с МАГАТЭ в текущих условиях пока еще на стадии рассмотрения и решение о продолжении переговоров с агентством еще не принято.