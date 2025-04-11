Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась.

Беседа Путина с Уиткоффом продолжалась в Президентской библиотеке почти четыре с половиной часа. В настоящее время Уиткофф покинул место переговоров, передает корреспондент «Интерфакса».

Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры со спецпосланником президента США Уиткоффом продуктивными.

Как ранее сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главная тема этой встречи — различные аспекты украинского урегулирования.