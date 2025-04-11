По просьбе журналиста ВГТРК Павла Зарубина он прокомментировал тот факт, что впервые Кремль распространил кадры общения Путина и Уиткоффа — на видео попали первые секунды.

«Встречи, собственно, не были секретами. Это третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня — в Санкт-Петербург. Это нормально — показать первое рукопожатие. Все-таки уже не первый раз встречаются. Но сами переговоры — это закрытый процесс», — указал Песков.

Беседа проходит в здании президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Уиткофф тепло поприветствовал Путина еще издали, приложив ладонь к сердцу. Когда президент РФ подошел, они обменялись длительным, более чем 10-секундным рукопожатием и сразу перекинулись несколькими репликами без переводчиков.

Песков добавил, что после приветствия в присутствии СМИ Путин и Уиткофф сразу проследовали на переговоры.

На опубликованных Кремлем кадрах видно, как Уиткофф тепло поприветствовал Путина еще издали, приложив ладонь к сердцу. Когда президент РФ подошел, они обменялись длительным, более чем 10-секундным рукопожатием и сразу перекинулись несколькими репликами без переводчиков.