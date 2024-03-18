В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск (сил), воинских объединениях, соединениях азербайджанской армии и в специальных военно-учебных заведениях проводится ряд мероприятий по случаю праздника Новруз.

Об этом сообщили в Минобороны.

На мероприятиях с концертными программами выступают творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, а также Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона.

Учитывая случаи заболеваний сезонными респираторными вирусными инфекциями в нашей стране, в мероприятиях, проводимых в воинских частях, ограничено участие членов семей, родственников военнослужащих и представителей общественности.

Призываем общественность с пониманием отнестись к мерам, принятым в целях сохранения здоровья военнослужащих, а также предотвращения случаев заражения личного состава респираторными вирусными инфекциями, и не приходить на праздничные мероприятия.