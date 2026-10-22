Министерство национальной обороны Польши опровергло сообщения украинских СМИ о приостановлении Варшавой передачи крупного пакета военной помощи в связи с решением Львовского облсовета объявить 2027 год посвященным УПА (Украинская повстанческая армия).

«Это ложная информация», — заявил пресс-секретарь ведомства Януш Сеймей в беседе с газетой Fakt.

Накануне украинский телеканал ТСН и агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщили, что Польша отменила передачу Украине крупного пакета военной помощи из-за скандального решения Львовского облсовета объявить 2027 год годом УПА и ее главаря Романа Шухевича. 20 октября Львовский областной совет объявил 2027 год посвященным УПА, а также главарям бандеровцев Шухевичу и Олегу Ольжичу. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш призвал власти в Киеве дистанцироваться от принятого во Львове решения, а польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что такой шаг властей украинского региона наносит вред Украине.