Премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» в 2026 году присуждена Международному уголовному суду (МУС). Об этом решении заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола в четверг, 22 октября.

«Европейский Союз основан на уважении многостороннего порядка и международных институтов, — сказала Метсола. — Эта премия является признанием важной работы Суда по обеспечению соблюдения международного права и справедливости во всем мире». Церемония вручения премии состоится 16 декабря также в Страсбурге. Размер денежного вознаграждения составляет 50 000 евро.

Помимо МУС, в число финалистов премии в 2026 году вошли находящийся в заключении лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу и две приговоренные к смертной казни иранки — сёстры Таране и Ромина Рахими, принимавшие участие в акциях протеста в стране. (dw)