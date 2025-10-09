Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2025 года стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Премия присуждена «за его убедительное и прозорливое творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства», говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Ласло Краснахоркаи — автор эпических произведений в традициях Центральной Европы, которые простираются от Кафки до Томаса Бернхарда и характеризуются абсурдизмом и гротескной чрезмерностью. Но у него есть и другие таланты: он также обращается к Востоку, принимая более созерцательный, тонко выверенный тон, отмечает Нобелевский комитет.

Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в небольшом городке Дьюла на юго-востоке Венгрии, недалеко от румынской границы. Подобная отдаленная сельская местность стала местом действия первого романа Краснахоркаи «Сатанинское танго», опубликованного в 1985 году и ставшего литературной сенсацией в Венгрии и прорывом в творчестве автора.

В интервью писатель рассказывал, что «хотел написать всего одну книгу — и после этого заниматься другими вещами, особенно музыкой».

В романе рассказывается о том, как в вымирающий поселок в коммунистической Венгрии возвращается человек по имени Иримиас, которого давно считали мертвым, — с обещанием новой жизни, в которую легко готовы поверить местные жители.

Кроме книг и рассказов писатель известен как сценарист фильмов Белы Тарра. Он живёт в Триесте, куда, по собственным словам, отправился в добровольное изгнание от правления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. (bbc.com)