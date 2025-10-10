Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. Об этом решении сообщил в пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет в Осло. Мачадо удостоилась награды за «неустанную работу» в защиту демократических прав народа Венесуэлы, заявил председатель норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес.

Комитет отметил ее вклад в борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии. «Демократия зависит от людей, которые осмеливаются выступить вперед, несмотря на серьезный риск», — сказал глава комитета.

Мария Корина Мачадо — одна из знаковых фигур в венесуэльских протестах против правительства Николаса Мадуро. В 2024 году она активно выступала против официально объявленной в стране победы Мадуро на выборах. Вместе с кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа, который заменил Мачадо в избирательном бюллетене после того, как ей запретили участвовать в выборах, оппозиционный лидер была вынуждена скрываться.

Эксперты неоднократно высказывали опасения, говоря о ее безопасности. В Нобелевском комитете не ответили, сможет ли она посетить церемонию вручения премии, которая пройдет в Осло 10 декабря. (dw)