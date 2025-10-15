Правительство Венесуэлы решило закрыть своё посольство в Норвегии. Это произошло вскоре после того, как лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила от норвежского Нобелевского комитета Премию мира.
В своём заявлении власти Венесуэлы не упоминают о решении Нобелевского комитета и утверждают, что посольство закрыто в рамках реструктуризации дипломатических представительств страны по всему миру.
МИД Норвегии заявил, что Каракас закрыл своё посольство в Осло, не предоставив какого-либо объяснения, и назвал это решение «достойным сожаления».
«Несмотря на наши разногласия по ряду вопросов, Норвегия хотела бы поддерживать диалог с Венесуэлой и будет продолжать работу в этом направлении», — заявила представительница норвежского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что Нобелевские премии присуждаются «независимо от правительства Норвегии».
Норвежский Нобелевский комитет заявил, что Мачадо получила Премию мира за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за её борьбу, направленную на справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии». (bbc.com)