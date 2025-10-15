Правительство Венесуэлы решило закрыть своё посольство в Норвегии. Это произошло вскоре после того, как лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила от норвежского Нобелевского комитета Премию мира.

В своём заявлении власти Венесуэлы не упоминают о решении Нобелевского комитета и утверждают, что посольство закрыто в рамках реструктуризации дипломатических представительств страны по всему миру.

МИД Норвегии заявил, что Каракас закрыл своё посольство в Осло, не предоставив какого-либо объяснения, и назвал это решение «достойным сожаления».

«Несмотря на наши разногласия по ряду вопросов, Норвегия хотела бы поддерживать диалог с Венесуэлой и будет продолжать работу в этом направлении», — заявила представительница норвежского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что Нобелевские премии присуждаются «независимо от правительства Норвегии».