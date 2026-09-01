Иран считает морскую блокаду США актом военной агрессии и ответит симметрично. Об этом заявил спикер Меджлиса (однопалатного парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Если они ужесточат блокаду, мы обязательно дадим военный ответ, и в проигрыше останутся все. Если противник решит помешать нам экспортировать нефть из Персидского залива, никто не сможет экспортировать нефть», — сказал Галибаф в видеообращении к иранцам.

По его мнению, США сейчас уделяют большее внимание психологическому аспекту в ходе своей экономической войны против Ирана, так как значительная часть вновь объявленных санкций применялась и ранее.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале «экономической войны и изоляции» Ирана в беспрецедентных масштабах. Американский лидер также предупредил, что страны, чьи финансовые учреждения, предприятия, аэропорты или государственные структуры будут оказывать поддержку Тегерану, столкнутся с серьезными экономическими последствиями со стороны США.