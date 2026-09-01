Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Европа и другие союзники Киева ушли «на каникулы» на фоне массированных ударов ВС РФ по территории республики. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Последние две недели весь мир, Европа и мир, которые нам помогают — на каникулах. И это очень такой неприятный вкус. Не могу им не поделиться… ощущением такого знаете… «дипломатия по плану». То есть, если отпуск, то отпуск», — высказался Зеленский.

В ночь на 1 сентября российские войска нанесли массированный удар по объектам Украины, применив высокоточное вооружение и дальнобойные ударные беспилотники. Российским военнослужащим удалось вывести из строя заводы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетической отрасли, находящиеся в Киеве и области.