Азербайджанская Республика принята в авторитетную Организацию цифрового сотрудничества (DCO).

Об этом сообщили # в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что это членство откроет для Азербайджана ряд важных возможностей. Через платформу DCO страна получит доступ к передовым цифровым политикам, обмену опытом и международным стандартам.

В то же время, местные стартапы получат возможность выхода на рынки стран-участниц, участия в совместных акселерационных программах и доступа к венчурным фондам. Для молодёжи и специалистов в сфере ИКТ будет ускорено развитие цифровых навыков посредством совместных обучающих и сертификационных программ, откроются новые возможности сотрудничества в сфере электронной торговли и бизнес-моделей, основанных на данных.

Кроме того, Азербайджан ещё больше укрепит свою роль цифрового моста между Южным Кавказом и Центральной Азией. В сфере цифровизации государственных услуг страна сможет использовать опыт государств-членов в области электронного правительства, искусственного интеллекта и смарт-решений.

Наряду с этим, представление DCO и государствам-членам потенциала Азербайджана в сфере ИКТ, работы, проводимой в рамках Совета цифрового развития, созданных возможностей для цифровизации и основных цифровых проектов, реализованных в последние годы, а также обмен опытом будут способствовать увеличению экспортного потенциала Азербайджана в сфере цифровых продуктов и услуг.

Среди этих проектов — платформы mygov и mygov Business, представляющие собой единую систему электронных услуг для граждан, государственных структур и бизнеса, Digital Bridge, обеспечивающий бесперебойный обмен данными между государственными цифровыми сервисами, безопасная единая система входа Digital Login, Система цифрового документооборота (RSD), оптимизирующая межведомственное управление документами, а также бесплатное решение для биометрической цифровой подписи SIMA.

Членство в DCO усилит сотрудничество Азербайджана на региональном и глобальном уровнях в сферах цифровой науки, здравоохранения, образования, торговли, экономики и безопасности, а также внесёт вклад в координацию законодательства и политики, поддерживающих цифровую трансформацию и развитие технологического рынка.

DCO, созданная в ноябре 2020 года, является глобальной многосторонней организацией, цель которой — обеспечить цифровое благополучие для всех за счёт ускорения инклюзивного роста цифровой экономики.