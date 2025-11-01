Китай предлагает международному сообществу создать глобальную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском городе Кёнджу.

«Китай предлагает создать всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, чтобы предоставлять международному сообществу общественные блага в сфере ИИ», — сказал он.

По словам Си Цзиньпина, «Китай готов работать с членами АТЭС над совместным повышением общественной грамотности в области ИИ и преодолением разрыва в цифровых и умных технологиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе».