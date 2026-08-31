Турция подготовила план по обеспечению безопасной транспортировки зерна через Черное море и контактирует по этому вопросу как с Россией, так и с Украиной, заявил в понедельник министр иностранных дел страны Хакан Фидан. «Если сложатся необходимые условия, мы, в частности, будем работать над заключением еще одного соглашения, аналогичного зерновой сделке», – сказал Фидан на пресс-конференции, имея в виду договоренность 2022 года.

Турция неоднократно заявляла о готовности возобновить соглашение, заключенное в июле того года при посредничестве ООН. Оно позволило Украине вновь вывозить сельхозпродукцию после того, как Черноморский флот РФ блокировал ее морской экспорт в начале войны. В 2023 году Россия не стала продлять заключенное на год соглашение, а Украина впоследствии наладила вывоз зерна собственными силами, отогнав вражеские военные корабли от своих берегов.

Сейчас удары украинских дронов по российским судам в Черном и Азовском морях, зерновым терминалам в Новороссийске, а также российские ракетные обстрелы портов и судов в Одессе привели к фактической остановке зернового экспорта. Из-за этого российские экспортеры вынуждены пытаться перенаправить поставки через порты Балтийского моря, как собственные, так и в странах Балтии, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков.

В прошлом сезоне (с июля 2025 года по июнь 2026-го) 90% морского экспорта зерна, или 46,3 млн тонн, прошло через порты Азовского и Черного морей, тогда как через российские порты на Балтике – лишь около 1 млн тонн.