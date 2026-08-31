Турция подготовила план по обеспечению безопасной транспортировки зерна через Черное море и контактирует по этому вопросу как с Россией, так и с Украиной, заявил в понедельник министр иностранных дел страны Хакан Фидан. «Если сложатся необходимые условия, мы, в частности, будем работать над заключением еще одного соглашения, аналогичного зерновой сделке», – сказал Фидан на пресс-конференции, имея в виду договоренность 2022 года.
Турция неоднократно заявляла о готовности возобновить соглашение, заключенное в июле того года при посредничестве ООН. Оно позволило Украине вновь вывозить сельхозпродукцию после того, как Черноморский флот РФ блокировал ее морской экспорт в начале войны. В 2023 году Россия не стала продлять заключенное на год соглашение, а Украина впоследствии наладила вывоз зерна собственными силами, отогнав вражеские военные корабли от своих берегов.
Сейчас удары украинских дронов по российским судам в Черном и Азовском морях, зерновым терминалам в Новороссийске, а также российские ракетные обстрелы портов и судов в Одессе привели к фактической остановке зернового экспорта. Из-за этого российские экспортеры вынуждены пытаться перенаправить поставки через порты Балтийского моря, как собственные, так и в странах Балтии, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков.
В прошлом сезоне (с июля 2025 года по июнь 2026-го) 90% морского экспорта зерна, или 46,3 млн тонн, прошло через порты Азовского и Черного морей, тогда как через российские порты на Балтике – лишь около 1 млн тонн.
Аналитики и трейдеры также наблюдают попытки наладить поставки через страны Балтии, прежде всего, Латвию. Несмотря на войну в Украине, экспорт российского зерна через эти страны продолжается, хотя в прошлом сезоне он составил лишь 1 млн тонн против 2,5 млн тонн двумя годами ранее.
По оценке президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, в этом сезоне экспорт через страны Балтии может достичь 5-6 млн тонн, а если будут доступны эстонские порты – то и 10 млн. Резкого увеличения поставок в сентябре ждет и директор «СовЭкона» Андрей Сизов: «Балтика, северо-запад, – сейчас основной ресурс».
Что касается российских портов на Балтике, их пропускная способность составляет 7 млн тонн зерна в год, и этого недостаточно для полной замены портов на Азовском и Черном морях, констатирует Злочевский. По оценке РЗС, в лучшем случае все остальные российские порты в совокупности, а также наземный транспорт смогут обработать лишь около половины грузов, которые в обычных условиях прошли бы через порты Азовского и Черного морей. (themoscowtimes.com)