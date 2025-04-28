В Китае заявили об отсутствии зависимости от поставок зерна и газа из США. Соответствующее заявление заместителя главы Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжао Чэньсина приводит Reuters.

«Даже если мы не будем закупать фуражное зерно и масличные культуры у США, это не сильно повлияет на поставки зерна в нашу страну», — подчеркнул он.

По словам китайского чиновника, его страна без труда компенсирует прекращение экспорта из США с помощью внутреннего производства и поставок из других стран.