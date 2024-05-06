В Евросоюзе заявляют, что готовятся к возможному внезапному прекращению поставок российского газа после того, как истечет срок контракта по транзиту между Украиной и РФ в конце 2024 года.

Об этом во время брифинга в Киеве заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает eurointegration.com.ua.

Еврокомиссар напомнила, что вскоре истечет срок действия контракта между Россией и Украиной по транзиту газа, поэтому в ЕС хотят скоординировать свои действия с Украиной.

Она отметила, что ЕС готовился к этой ситуации в течение двух лет.

«Мы знали, что Россия не является надежным поставщиком газа, и все наши оценки рисков были разработаны таким образом, что в одночасье Европа может остаться без поставок российского газа», – отметила Симсон.