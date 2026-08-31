Силы Евросоюза задержали в Средиземном море ещё один танкер, который связывают с «теневым флотом» России. Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

По её словам, 30 августа патрули ЕС «взяли на абордаж» танкер MV Sun, следовавший под флагом Камеруна. Патруль подозревал, что судно идёт под ложным флагом, и поднялся на борт для проверки. Судно задержано до окончания расследования.

По данным сервиса Marinetraffic.com, MV Sun вышел 4 июля из Новороссийска и направлялся в датский порт Скаген. Сейчас он находится в западной части Средиземного моря. Танкер такого типа может принять на борт до 159 тысяч тонн нефти.

Это уже шестое судно, предположительно оказывавшее России услуги по перевозкам нефти в обход международных санкций, задержанное в последние месяцы, уточнила Каллас. «Нелегальная торговля нефтью с привлечением судов теневого флота жизненно важна для войны России в Украине, и мы продолжим пресекать её,» – заявила еврочиновница. Она также сказала, что противодействие «теневому флоту» станет одной из тем, которые обсудят министры обороны стран ЕС на предстоящей 1 сентября встрече в Ирландии.

Ранее президент России Владимир Путин назвал захват судов «теневого флота» «разбоем и пиратством» и пообещал, что Россия будет «зеркально отвечать» на такие действия.

Reuters сообщал, что с начала 2026 года в Европе были задержаны девять таких танкеров, четыре из них – во Франции. Как правило, на компании-владельцы судов накладывают штрафы, а сами суда отпускают. В ЕС, однако, существует и механизм конфискации груза задержанных судов. Украина, в свою очередь, заявляет, что суда российского теневого флота могут рассматриваться как законные военные цели. (svoboda.org)