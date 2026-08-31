Владелец компании Space X Илон Маск в разговоре с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым не исключил, что может разрешить Киеву использовать спутниковый интернет Starlink для нанесения дальнобойных ударов по территории России, рассказали Financial Times (FT) осведомленные источники. Однако, по их словам, бизнесмен подчеркнул, что сначала решение об этом должны принять в Белом доме.

До этого собеседники издания сообщили, что вопрос использования Starlink для ударов по российским военным объектам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце июля поднял украинский лидер Владимир Зеленский. Речь шла главным образом о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 км от границ Украины. Зеленский попросил Трампа помочь в решении этого вопроса, но глава Белого дома, по словам источников FT, не стал ничего обещать.

Ранее о том, что экс-министр обороны Украины Федоров обращался к Маску с просьбой разрешить использовать Starlink для дальнобойных ударов, говорили собеседники The Atlantic. Они также отмечали, что «положительного решения нет». Маск до этого не позволил Украине задействовать спутниковый интернет для атак по российским объектам из-за опасений ядерной эскалации. В Киеве считали, что ограничение дальности ударов до 200 км от границы изменит его решение. С помощью Starlink Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли бы более прицельно бить по военным объектам России и снизить число ракетных обстрелов, которые стали проблемой из-за нехватки перехватчиков для систем ПВО Patriot, отмечала FT.

Между тем Маск настаивает на необходимости заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, говорили собеседники The Atlantic. В интервью The Economist владелец Space X заявлял, что фронт в Украине не движется «уже два-три года», а «на передовой каждый день гибнет множество людей». При этом он отмечал, что Россия не станет выводить войска из Украины, а войну удастся остановить только после уступок Москве. «Это не пророссийская позиция. Я просто прагматичен», — подчеркивал Маск. (themoscowtimes.com)