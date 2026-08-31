Сыну норвежской королевы Метте-Марит, приговоренному к четырем годам лишения свободы за изнасилование, домашнее насилие и другие преступления, разрешили принять участие в похоронах короля Харальда V.

29-летний Мариус Борг Хейби находится под стражей с электронным браслетом в официальной резиденции своей матери и короля Хокона Скаугум, но может получить разрешение от полиции на выезд оттуда, передает eurointegration.com.ua.

Ранее ему уже разрешали навещать короля Харальда, когда тот находился в Национальной больнице.

«Сегодня, в понедельник, 31 августа, ему также разрешено покинуть место содержания в связи с переносом гроба в Дворцовую часовню, а также для участия в похоронах 9 сентября», – отметили в полиции.

Хейби стал членом королевской семьи, когда его мать Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона в 2001 году. Он не может претендовать на норвежский престол.