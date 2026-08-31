Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

39-летний футболист сделал официальное заявление в своем инстаграме.

Месси выступал за национальную сборную страны с 2005 года. В ее составе он выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022). На ЧМ-2026 Лионель дошел с командой до финала, где уступил Испании (0:1).

За Аргентину Месси забил 125 голов в 207 матчах. Это второй результат в истории на уровне сборных – у Криштиану Роналду 146 голов в 233 матчах за Португалию.