Аргентинская ассоциация футбола выведет из обращения в национальной команде 10-й номер, под которым выступает Лионель Месси, после того, как игрок завершит карьеру. Об этом сообщил президент ассоциации Клаудио Тапия, комментарий которого приводит портал Sport.es.

«Когда Месси уйдет из сборной, мы не позволим никому другому носить 10-й номер после него. Этот номер будет пожизненно выведен из сборной в его честь. Это меньшее, что мы можем для него сделать», — сказал Тапия.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. На турнире в Катаре игрок провел семь матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи. Всего за сборную Аргентины Месси сыграл 180 матчей и забил 106 голов. Он является обладателем Кубка Америки (2021) и олимпийским чемпионом (2006).

Месси 36 лет, он два раза становился чемпионом Франции и один раз — обладателем суперкубка страны в составе ПСЖ. С 2003 по 2021 год Месси выступал за испанскую «Барселону», с которой 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В настоящее время он выступает за клуб североамериканской Главной футбольной лиги «Интер Майами». В 2023 году Месси в рекордный 8-й раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.