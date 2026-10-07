Нападающий Лионель Месси вышел после окончания последней игры в составе сборной Аргентины трогательно попрощался с ней, передает TyC Sport.

«Для меня было огромной гордостью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые тяжелые времена я никогда не переставал бороться, всегда выкладывался без остатка и всегда был в строю. Расставание с командой причинит мне глубокую боль. Я бы хотел всегда играть за сборную, потому что лучше этого нет ничего», — заявил Месси.

Матч завершился со счетом 3:0. Голами отметились Николас Отаменди и Нико Пас. Месси реализовал пенальти на 71-й минуте. Также форвард дал две голевые передачи.