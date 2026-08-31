29–30 августа 2026 года Ташкент стал площадкой для четвёртого государственного визита индийского премьера Нарендры Моди в Узбекистан. Внешнеполитические обозреватели расценили его не просто как очередной эпизод индийской дипломатии в Центральной Азии, а как важный шаг в формировании новой региональной архитектуры.

Переговоры Моди и узбекского президента Шавката Мирзиёева завершились подписанием совместного заявления о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. Индийский премьер также был удостоен высшей государственной награды Узбекистана — ордена «Олий Даражали Дўстлик». Однако за символическими жестами стоит широкий комплекс договорённостей в торговле, обороне, энергетике, цифровой трансформации, фармацевтике, критически важных минералах, образовании и гуманитарной сфере. Стороны также поставили цель довести двустороннюю торговлю до 5 млрд долларов к 2030 году и договорились о создании долгосрочного механизма поставок урана в Индию.

Для Нью-Дели значение Узбекистана в последние годы заметно выросло. На фоне расширения китайского экономического присутствия в Центральной Азии и отсутствия прямого сухопутного сообщения через Пакистан Ташкент становится одним из ключевых партнёров Индии в регионе. Нью-Дели стремится развивать отношения не только через гуманитарную дипломатию, но и посредством конкретных экономических и оборонных проектов.

Создание механизма координации под руководством министров иностранных дел позволит сторонам систематизировать политический диалог. Особое значение для Индии имеет сотрудничество в сфере критически важных минералов: доступ к редкоземельным металлам, литию и другим ресурсам способен помочь Нью-Дели диверсифицировать цепочки поставок. Договорённости в энергетике, включая мирный атом, возобновляемые источники энергии и долгосрочные поставки урана, создают дополнительные возможности для индийского бизнеса.

Серьёзный потенциал сохраняется и в торговле. Индия заинтересована в расширении экспорта электротехнической и машиностроительной продукции, автомобилей и фармацевтики. Совместная рабочая группа по нетарифным барьерам и подготовка технико-экономического обоснования преференциального торгового соглашения должны создать условия для дальнейшего роста товарооборота. При этом достижение отметки в 5 млрд долларов потребует устранения существенных логистических и институциональных препятствий.

Визит имеет и политическое измерение. Ташкент подтвердил поддержку кандидатуры Индии на постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Военно-техническое сотрудничество, включая учения «Дустлик», даёт Нью-Дели возможность укреплять свои позиции в регионе, где традиционно сильны позиции России, а влияние Китая продолжает расти.

Главным ограничением для Индии остаётся география. Между Индией и Узбекистаном нет прямого сухопутного сообщения, поэтому торговые потоки требуют сложных мультимодальных маршрутов через третьи страны. Это увеличивает стоимость перевозок и снижает конкурентоспособность индийской продукции. Маршрут самолёта Моди в Ташкент, следовавшего в обход воздушного пространства Пакистана через Бангладеш, Мьянму и Китай, стал наглядной иллюстрацией этой проблемы.

Именно здесь возникает значение Азербайджана. Для Нью-Дели Баку представляет интерес как энергетический партнёр и потенциальное транзитное звено между Южной Азией, Каспийским регионом, Кавказом и Европой. Индийская ONGC Videsh инвестировала более 1,2 млрд долларов в активы Азербайджана, включая участие в месторождении «Азери–Чираг–Гюнешли» и нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан.

Транспортный потенциал этого направления не менее важен. Южно-Западный транспортный коридор через Иран, Азербайджан и Грузию способен стать одним из альтернативных маршрутов между Индией и европейскими рынками. Для Нью-Дели это возможность диверсифицировать транспортные связи и частично компенсировать отсутствие прямого сухопутного доступа к Центральной Азии. В более широком контексте Узбекистан и Азербайджан могут рассматриваться как два взаимодополняющих направления индийской стратегии: первый позволяет укреплять присутствие непосредственно в Центральной Азии, второй — расширять связи с Каспийским регионом и Кавказом.

При этом индийско-азербайджанские отношения имеют и политические ограничения. Между Баку и Нью-Дели существуют различия по отдельным региональным и международным вопросам, поэтому дальнейшее развитие экономического и транспортного сотрудничества будет зависеть и от способности сторон поддерживать устойчивый политический диалог.

Ещё одним серьёзным вызовом для Индии остаётся конкуренция с Китаем. Пекин уже обладает значительным экономическим и инфраструктурным присутствием в Узбекистане и других странах Центральной Азии. Нью-Дели предстоит конкурировать с Китаем не только за контракты, но и за политическое и технологическое влияние. При этом многовекторность Ташкента ограничивает возможность Индии рассчитывать на исключительное влияние: Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с несколькими центрами силы одновременно.

Для самого Узбекистана сближение с Индией является важным инструментом диверсификации внешних связей. Всеобъемлющее стратегическое партнёрство укрепляет позиции Ташкента на международной арене, а сотрудничество с Индией открывает доступ к технологиям, инвестициям и производственным компетенциям. Особенно перспективны фармацевтика, здравоохранение, цифровизация, сельское хозяйство и космические технологии.

Гуманитарное сотрудничество дополняет экономическую составляющую. Более 2700 граждан Узбекистана прошли обучение по программе ITEC, свыше 400 студентов получили стипендии ICCR. Расширение академических обменов, создание стипендии имени Лала Бахадура Шастри и программа культурного сотрудничества на 2026–2030 годы способствуют формированию устойчивых связей между обществами двух стран. Отдельное значение имеет индийский грант в размере 1 млн долларов на экологическую реабилитацию района Аральского моря.

Однако и для Ташкента существуют риски. Главный из них — экономическая асимметрия. В случае заключения преференциального торгового соглашения узбекский рынок может столкнуться с резким ростом конкуренции со стороны индийских компаний, особенно в фармацевтике, автомобилестроении и электротехнике. Поэтому расширение торговли должно сопровождаться локализацией производства, передачей технологий и развитием совместных предприятий. В противном случае Узбекистан рискует остаться преимущественно рынком сбыта.

Геополитический фактор также требует осторожности. Углубление связей с Индией потенциально может вызвать вопросы у Пакистана и восприниматься в более широком контексте конкуренции между Нью-Дели и Пекином. Ташкенту поэтому необходимо сохранять многовекторность и избегать превращения экономического сотрудничества с Индией в инструмент геополитического противостояния.

В целом визит Моди можно рассматривать как попытку перевести индийско-узбекские отношения от декларативного партнёрства к более практической модели. Для Индии это возможность укрепить позиции в Центральной Азии, получить доступ к ресурсам и рынкам и одновременно развивать альтернативные транспортные связи через Иран, Азербайджан и Южный Кавказ. Для Узбекистана — возможность привлечь инвестиции и технологии и расширить пространство для внешнеэкономического манёвра.

Однако конечный результат будет зависеть не от количества подписанных документов, а от их практической реализации. Индии предстоит преодолеть географические ограничения и конкурировать с уже сильными позициями Китая, тогда как Узбекистану необходимо сохранить баланс между внешними партнёрами и защитить собственные экономические интересы. Если сторонам удастся решить эти задачи, визит Моди действительно может стать началом нового этапа не только индийско-узбекских отношений, но и более широкого укрепления присутствия Индии в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Заур Нурмамедов