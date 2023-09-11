Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди отметил, что за всю историю в отношениях между двумя странами не было никаких проблем.

«Индия — дружественная страна. Арабов и Индию, а также саудовское государство и Индию связывают давние стратегические отношения, которые выгодны для обеих сторон. За всю историю отношений [между нами] не было никаких разногласий», — заявил саудовский кронпринц, который начал официальный визит в Индию после саммита «Большой двадцатки» (G20), завершившегося в воскресенье в Нью-Дели.

«Сегодня мы работаем над созданием будущих возможностей, мы прорабатываем множество вопросов. В ходе заседания саудовско-индийского совета стратегического партнерства мы надеемся достичь целей во всех областях», — продолжил он. По словам кронпринца, в экономическом росте Саудовской Аравии большую роль сыграла индийская община, которая составляет примерно 7% населения королевства.