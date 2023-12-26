Взрыв произошел возле посольства Израиля в Нью-Дели, о пострадавших информации не поступало, об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, расследование инцидента проводится полицией Индии при сотрудничестве со стороны израильских служб безопасности.

Агентство ANI со ссылкой на диппредставительство сообщило, что посольство Израиля в Индии подтвердило, что рядом со зданием дипмиссии в Нью-Дели произошел взрыв.

«Мы можем подтвердить, что около 17:10 по местному времени вблизи посольства произошел взрыв. Полиция и служба безопасности по-прежнему расследуют произошедшее», — цитирует агентство посольство.