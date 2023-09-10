С окончанием саммита G20 на улицы столицы Индии вернулись обезьяны, сообщает РИА Новости.

По данным корреспондентов, спустя пять часов после завершения саммита центр Нью-Дели вновь заполонили обезьяны. Одну семью макак заметили прямо у президентского дворца, рассказал журналист.

Как сообщало агентство Bloomberg, в рамках подготовки к саммиту в Нью-Дели расставили чучела чернолицых лангуров, чтобы отпугнуть обезьян. Также в столице приостановили работу государственых учреждений, общественного транспорта и усилили патрули.

Саммит G20 проходит в Индии 9-10 сентября.