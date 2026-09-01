Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключевой задачей США остается обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

«Многое из того, что мы делаем, на самом деле направлено на обеспечение беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе», — сказал Вэнс в интервью Fox News.

Он отметил, что удар по целям на острове Ларк в воскресенье был направлен на то, чтобы помешать Ирану установить мины в проливе.

«Прошлой ночью, конечно, были нанесены удары, и мы отвечали на действия иранцев, которые собирались установить мины», — заявил вице-президент США.