Президент России Владимир Путин 31 августа встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Это произошло в Бишкеке, где 1 сентября откроется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Сайт Кремля публикует часть стенограммы разговора Путина и Моди.

Индийский премьер прямо призвал российского президента закончить войну с Украиной: «Нам нужен конец войны, а не война без конца… Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад, при этом каждый шаг навстречу миру даёт всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. И нам будет необходимо двигаться именно в этом направлении. Это очень важно для всего человечества. Мы должны мирными средствами разрешать все проблемы, этого требует всё человечество. И это посыл Индии в том числе: Индия – это страна Ганди, страна Будды, – именно таков наш посыл».

Путин ответил Моди: «Мы по этому пути и двигаемся». (svoboda.org)