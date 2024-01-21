Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить войну в Украине еще до своей инаугурации.

Как заявил Трамп на встречи со сторонниками в Нью-Гэмпшире Трамп обещает положить конец войне еще до того, как официально войдет в Овальный кабинет.

«Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Восстановим мир с помощью решимости», — заявил скандальный политик.

По словам Трампа, Европе придется увеличить расходы на Украину в равной степени с США, сейчас же они несоизмеримы. Он упрекнул Европу, давшую Украине в 10 раз меньше денег, чем США.