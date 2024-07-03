Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может закончить вооруженный конфликт в Украине одним звонком президенту России Владимиру Путину.

Об этом заявил глава Финляндии Александр Стубб. Его цитирует агентство Bloomberg.

Стубб считает, что Россия в данный момент зависит от Китая, поэтому, по его мнению, если Пекин призовет к мирному урегулированию конфликта, то Москва выполнит это.

«Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — сказал президент Финляндии.

Он также призвал европейские страны активизировать поддержку Украины, как в материальном, так и в политическом аспектах. Он выразил уверенность в том, что усиление помощи Киеву поспособствует скорейшему завершению конфликта.