Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер по-прежнему считает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным поможет завершить войну в Украине. «Мы многие годы хорошо сотрудничали. Возможно, это все еще может помочь найти решение за столом переговоров, ведь другого решения не существует», — сказал он в интервью агентству dpa, обнародованном в четверг, 28 марта.

Шрёдер в период пребывания на посту канцлера ФРГ с 1998 по 2005 годы подружился с Путиным и в настоящее время работает на газопроводные компании Nord Stream, находящиеся преимущественно под российским контролем. Хотя он и назвал российское вооруженное вторжение в Украину «роковой ошибкой», но так и не отмежевался от Путина. Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) поэтому сторонится его, но исключить его из партии не удалось. Ведущие представители большинства других политических партий ФРГ также критикуют нежелание экс-канцлера однозначно осудить российскую агрессию против Украины и разорвать отношения с российским лидером.

В интервью dpa Шрёдер напоминал о «позитивных результатах» его отношений с Путиным. На вопрос, почему он, несмотря на десятки тысяч убитых и военные преступления России в Украине, продолжает дружбу с Путиным, Шрёдер ответил, что «здесь имеет место другое измерение».