Американский круизный лайнер Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие и высадил пассажиров в Камбодже из-за резкого роста расходов на топливо. Как сообщает Associated Press со ссылкой на компанию-оператора судна, на борту находились 203 пассажира и 156 членов экипажа.

Лайнер отправился из Белфаста в октябре 2024 года. Компания предлагала клиентам сделать судно своим постоянным домом, продавая каюты по цене от 230 тысяч долларов. Изначально кругосветное путешествие планировалось на три с половиной года, но позднее оператор запустил программу пожизненного проживания на борту.

Компания объяснила прекращение круиза ростом мировых цен на топливо из-за войны США с Ираном. По её данным, в некоторых регионах Азии ежемесячные расходы на топливо в расчёте на одну каюту выросли с 1800 до восьми тысяч долларов. Оператор пытался сократить затраты, снижая скорость судна и увеличивая продолжительность стоянок в портах, но эти меры не помогли.

Когда лайнер прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль, пассажирам объявили о прекращении путешествия и потребовали покинуть судно. На подготовку к высадке им дали всего семь часов. Компания заявила, что ищет для клиентов временное жильё, но пассажиры рассказали Associated Press, что практически не получили помощи и были вынуждены самостоятельно решать вопрос размещения.

Некоторые пассажиры утверждают, что условия на борту ухудшались ещё до остановки: снизилось качество питания, возникли проблемы с интернетом, а компания стала требовать дополнительные платежи за топливо. Часть клиентов покинула лайнер ещё раньше, но некоторые из оставшихся надеются, что оператор сможет возобновить путешествие. (svoboda.org)