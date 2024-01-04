В аэропорту Стамбула самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от пассажирки кошки. Об этом сообщает агентство DHA.

Самолет, который должен был отправиться в Афины, готовился ко взлету, когда по салону внезапно начала ходить кошка. Выяснилось, что она попала на борт «зайцем», так как ее хозяйка не оформила необходимые документы и не оповестила экипаж о животном.

Кошка сбежала из сумки хозяйки в ручной клади, вызвав переполох в самолете. Воздушное судно вернулось со взлетно-посадочной полосы к терминалу аэропорта. Пассажирку с кошкой высадили. Выяснилось, что женщина и ранее пыталась таким же образом незаметно провезти животное. Авиакомпания внесла пассажирку в черный список. (gazeta.ru)