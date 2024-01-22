Россия готова запустить первый круизный маршрут по Каспийскому морю совместно с прикаспийскими государствами в этом году.

Как сообщает # со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

По его словам, в проект «Великий Волжский путь» войдут Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

Он отметил, что сейчас в Астрахани завершается строительство круизного лайнера, на котором российские и зарубежные туристы смогут отправиться в морское путешествие по Каспию.

Согласно информации, ходовые испытания судна запланированы на осень 2024 года.

Отметим, что первое круизное судно, которое планируется запустить в Каспийском море, будет называться «Петр Великий», однако недавно было решено изменить название лайнера на «Владимир Жириновский».