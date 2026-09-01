Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл подал в отставку после нескольких месяцев разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни. Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что он был чрезвычайно эффективен в реализации повестки Дональда Трампа и продемонстрировал лидерские качества в ходе исторических военных операций.

В ноябре 2025 года Трамп включил Дрисколла в состав делегации по урегулированию конфликта на Украине. В феврале 2026 года он также принимал участие в трехсторонних переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Женеве.