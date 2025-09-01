В Финляндии в городе Миккели, недалеко от границы с РФ, в понедельник приступил к работе штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

«Получение Финляндией уровня наземного командования в северном регионе НАТО было одной из самых важных целей на ранних этапах нашего членства в НАТО», — цитирует пресс-служба министерства обороны главу ведомства Антти Хаккянена.

Решение о начале работы многокорпусного сухопутного компонента Северного региона НАТО (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели принято главой Минобороны Финляндии 29 августа 2025 года. Он будет действовать совместно со штабом сухопутных войск Сил обороны Финляндии.

В штабе будут работать до 10 офицеров. Планируется, что позднее в его состав войдут до 50 сотрудников сотрудники из семи стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, Соединенных Штатов и Великобритании.