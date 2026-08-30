Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой 31 августа ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах страны.

В Нахчыване, Гёйгёле, Гяндже, Самухе, Агстафе, Газахе, Дашкесане, Товузе, Гедабеке, Гусаре, Шамкире, Хызы, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Гобустане, Ширване, Гаджигабуле, Нефтчале, Агдаме, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Барде, Билясуваре, Сальяне, Джалилабаде, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Кельбаджаре, Лачине, Физули, Бейлагане, Имишли, Саатлы, Сабирабаде и Джебраиле в соответствии с желтым предупреждением ожидается восточный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер, а в Горанбое, Нафталане, Джульфе и Ордубаде — восточный ветер. Скорость ветра может усилиться до 20,8–28,4 м/с.