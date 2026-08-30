Сегодня, 30 августа 2026 года, у берегов Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) произошло крупное кораблекрушение: перевернулся и затонул пассажирский паром, на борту которого находились по разным данным от 259 до 279 пассажиров и 8 членов экипажа.

Судно перевернулось в двух километрах от побережья Гирне. Причиной стало неконтролируемое поступление воды в носовую часть корабля по неустановленным причинам.

Министр общественных работ и транспорта ТРСК Эрхан Ариклы подтвердил, что на борту есть пострадавшие, однако точное число и их состояние на данный момент официально уточняются, к берегу стянуты машины скорой помощи.

В районе происшествия началась поисково-спасательная операция. Специалисты ведут поиск и эвакуацию людей.