Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего неанонсированного визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу между президентами США, Украины и России. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, визит Рэтклиффа был частично направлен на то, чтобы выяснить, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Владимира Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.

Директор ЦРУ, по словам источников, пришел к выводу, что глава ФСБ Александр Бортников – «конструктивный игрок, способный помочь возобновить дипломатические усилия».

Сообщается также, что в пятницу Вашингтон проинформировал Владимира Зеленского о переговорах в Москве и предложении Рэтклиффа провести трехстороннюю встречу. 28 августа украинский президент писал о том, что Киев получил информацию о встречах в Москве, однако деталей он не привел.

Ранее газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что в ходе встречи с Бортниковым директор ЦРУ поделился своей «мрачной оценкой» состояния войны России против Украины и заявил, что, по его мнению, Москве пора вступить в серьезные переговоры о прекращении войны.

Президент США Дональд Трамп, комментируя визит Рэтклиффа в Москву, назвал его «полурутинным», но и не совсем малозначимым, событием. Как следует из его слов, главной темой была война в Украине. Трамп вновь повторил, что США стремятся к ее завершению, и отметил, что, по его мнению, лидеры России и Украины тоже хотели бы этого. По мнению Трампа, визит может «к чему-нибудь привести», и США продолжают «работать, чтобы закончить войну». Других подробностей он не привел.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что директор ЦРУ приехал в Москву для «установления контакта между спецслужбами», а контакты Рэтклиффа с президентом России Владимиром Путиным не планировались.

25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл с неаносированным визитом в Москву и провел там несколько часов. Различные СМИ, как в России, так и в Украине и Соединенных Штатах, писали о возможных темах, которые мог обсуждать Рэтклифф, в их числе назывались вероятная мобилизация в России, усиление атак Украины по российской территории, война с Ираном или возможная провокация Москвы против стран, входящих в НАТО. (svoboda.org)