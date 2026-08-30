Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки EHang EH216-S совершил демонстрационный полёт в Гонконге. Во время испытания он перевёз по заданному маршруту робота, сообщает South China Morning Post.

Показательный полёт организовали китайская компания EHang, которая разрабатывает летательные аппараты, гонконгский транспортный оператор Kwoon Chung Bus Holdings и технологический центр Cyberport.

Ранее Kwoon Chung заявил о планах приобрести 30 таких аппаратов более чем за 70 млн гонконгских долларов (около 9 млн долларов). Компания намерена задействовать их для пассажирских и грузовых перевозок в Гонконге.

Глава ведомства транспорта и логистики Гонконга Мейбл Чан, присутствовавшая на демонстрации, сообщила о подготовке правил для беспилотных летательных аппаратов малых высот массой более 150 кг.

По её словам, администрация Гонконга рассчитывает завершить работу над законодательством к 2027 году. Правила должны создать основу для безопасности будущих коммерческих пассажирских перевозок на таких аппаратах.