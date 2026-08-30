Профильный институт по проблемам психического здоровья и наркозависимости в Нидерландах объявил «красную степень опасности» в связи с поступившими на рынок таблетками экстази, выполненными в форме головы Дональда Трампа. Ученые предупреждают, что они могут быть смертельно опасны.
В Нидерландах наркопотребители могут принести на исследования проданные им психоактивные вещества. И вот Институт Тримбос, расположенный в Утрехте, сообщил, что в августе в центры тестирования поступило несколько таких таблеток, в которых было обнаружено «очень высокое» содержание химического вещества пара-метоксиметамфетамина (ПММА).
«Ни в коем случае не употребляйте эту таблетку», — говорится в предупреждении института. В заявлении отмечается, что наркотик может вызвать «перегрев организма с потенциально смертельными последствиями».
Институт опубликовал фотографии таблеток, на одной стороне которых изображено лицо Трампа, а на другой — надписи «Trump» и «NL».
ПММА — это вещество, схожее с МДМА (метилендиоксиметамфетамином), активным ингредиентом большинства таблеток экстази.
«Однако эффект наступает позже, а стимулирующее действие зачастую отсутствует, — сообщил институт Тримбос. — Это повышает риск передозировки».
Потребителей предупреждают, что через несколько часов после приема таблеток у них могут возникнуть тошнота, учащенное сердцебиение и судороги.
При этом пресс-секретарь института Тримбос Анник Гроотхейс сообщила агентству Associated Press, что случаев смерти или тяжелых последствий для здоровья среди возможных потребителей пока не зафиксировано.
Хотя производство, продажа и употребление экстази в Нидерландах запрещены законом, в отчете правительства Нидерландов за 2024 год отмечается, что это вещество «по-прежнему довольно популярно в качестве наркотика для вечеринок». В отчете также отмечается, что в 2022 году «рекордные 550 000 человек» принимали этот наркотик хотя бы один раз.
Это не первый случай, когда черты лица Дональда Трампа, по-видимому, послужили источником вдохновения для формы таблеток экстази.
В 2017 году немецкая полиция конфисковала около 5 000 таблеток экстази морковного цвета в форме головы президента США. Полиция полагает, что эти таблетки рекламировались в интернете под лозунгом «Trump makes partying great again» («Трамп делает тусовки снова великими»). (bbc.com)