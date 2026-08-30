ПММА — это вещество, схожее с МДМА (метилендиоксиметамфетамином), активным ингредиентом большинства таблеток экстази.

Потребителей предупреждают, что через несколько часов после приема таблеток у них могут возникнуть тошнота, учащенное сердцебиение и судороги.

При этом пресс-секретарь института Тримбос Анник Гроотхейс сообщила агентству Associated Press, что случаев смерти или тяжелых последствий для здоровья среди возможных потребителей пока не зафиксировано.

Хотя производство, продажа и употребление экстази в Нидерландах запрещены законом, в отчете правительства Нидерландов за 2024 год отмечается, что это вещество «по-прежнему довольно популярно в качестве наркотика для вечеринок». В отчете также отмечается, что в 2022 году «рекордные 550 000 человек» принимали этот наркотик хотя бы один раз.

Это не первый случай, когда черты лица Дональда Трампа, по-видимому, послужили источником вдохновения для формы таблеток экстази.