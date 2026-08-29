Международная федерация дзюдо (IJF) и Швейцарская федерация дзюдо подписали соглашение на проведение чемпионата мира 2028 года в Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба IJF.

«Доверие, оказанное Швейцарии Международной федерацией дзюдо — это одновременно честь и ответственность, — сказал президент Швейцарской федерации дзюдо Сергей Ашванден. — После турниров Большого шлема 2026 и 2027 годов чемпионат мира 2028 года позволит нам развивать дзюдо во всех его аспектах: спортивное мастерство, участие, инклюзивность и вдохновение для нового поколения спортсменов. Мы хотим, чтобы это событие оставило неизгладимый след в истории Лозанны, кантона Во и швейцарского дзюдо в целом».