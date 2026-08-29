Сергей Лавров выдал фразу, которую уже можно высекать на мраморе в учебниках по геополитическому юмору. По его словам, Москва все дела привыкла делать «по-благородному», а «по-благородному» у него, оказывается, значит «по-пацански». Ударили по рукам, кивнули, бумажку не правили — и всё, «пацан сказал — пацан сделал». Красиво. Только вот большая мировая политика — это не двор 1996 года и не сходка авторитетных товарищей за гаражами. И за долгие годы руководства МИДом Сергей Викторович упорно пытался разруливать международные кризисы именно по этим понятиям. Результат получился вполне закономерный: страна из уважаемого игрока превратилась в токсичного мирового изгоя, а самого министра всё чаще воспринимают как персонажа геополитического стендапа.

Долгое время российская дипломатия пыталась держать Южный Кавказ на ручном управлении. Лавировать между Баку и Ереваном, шептать обещания на ушко, верить, что вечный статус-кво можно удерживать телефонным правом и кулуарными договорённостями. Пока терпение у одной из сторон не лопнуло. Азербайджанская армия просто взяла и решила карабахский вопрос по-мужски — на поле боя, полностью восстановив суверенитет и территориальную целостность страны. Лаврову бы сделать выводы. Но привычка решать вопросы «по-пацански» взяла верх. Он попытался точно так же разрулить ситуацию вокруг Лачинского коридора — устными внушениями, затягиванием времени и надеждой, что все будут соблюдать понятия. Азербайджан ответил во второй раз: поставил официальный пограничный КПП. Этот шлагбаум стал лучшей иллюстрацией того, чего стоят «понятия» перед лицом реальной силы.

Если пройтись по послужному списку Лаврова, концепция «ударили по рукам» применялась им с пугающим упорством везде, где пахло порохом. Минские соглашения — классический развод на бумаге. Москва годами пыталась заставить Украину жить по понятиям, закладывая в текст мины замедленного действия, пока весь этот карточный домик не рухнул окончательно. Зерновая сделка — отдельный шедевр. То заходим в процесс, то хлопаем дверью, заявляя об обмане, то снова просимся обратно. Мировой рынок на это смотрел с горькой усмешкой. Стамбульские переговоры 2022 года Лавров до сих пор вспоминает с ностальгией: мол, подписали на коленке, а потом злые западные дяди заставили дать заднюю. Как будто кто-то другой, а не сама российская сторона, потом объявила эти договорённости неактуальными.

Пытаясь играть в геополитику по законам дворовой шпаны из девяностых, российская дипломатия добилась феноменального успеха. Вместо уважения — статус главного токсичного изгоя планеты. С таким партнёром нормальные лидеры предпочитают общаться исключительно на языке санкций, ультиматумов и глухой изоляции. Не на «пацанских» сходках за рюмочкой чая. А Лавров всё продолжает рассуждать про благородство и авторитетные замашки, искренне удивляясь, почему взрослые суверенные государства плевать хотели на его дворовую философию.

В этом и заключается главная трагикомедия. Пока министр ждёт звонков с подтверждением «слова пацана», азербайджанская армия по-мужски просто берёт и решает вопросы на своей земле, не тратя время на пустые перетирания. Украина после Минска тоже в итоге выбрала язык силы, а не язык понятий. Даже Турция, с которой Лавров любит «ударять по рукам», предпочитает жёсткий торг, а не романтику авторитетов. Мир как-то незаметно перешёл на другой код, а российская дипломатия всё ещё живёт в 1995 году.

Особенно пикантно это выглядит на фоне бесконечных заявлений о том, что Россия якобы всегда играет по правилам. Правила, правда, оказываются очень своеобразными: когда выгодно — это международное право, когда невыгодно — «мы же по-пацански договорились». Когда нужно зафиксировать свою победу — бумажка священна. Когда нужно выйти из договорённости — бумажка внезапно становится «неактуальной». Гибкость, конечно, впечатляет. Только партнёры почему-то перестали ей восхищаться.

В итоге сложилась почти идеальная картина. Лавров продолжает объяснять миру, что благородство — это когда «пацан сказал — пацан сделал». А мир смотрит на результаты и делает собственные выводы. Россия всё глубже уходит в изоляцию, дипломатические каналы сужаются, а бывшие «партнёры» предпочитают решать вопросы напрямую — силой, деньгами или просто игнорируя «понятия». И глядя на этот цирк, остаётся лишь один вопрос: дождёмся ли мы дня, когда в российском МИДе наконец поймут, что международное право — это не свод тюремных правил, а дипломатия — вовсе не сходка криминальных авторитетов? Пока, судя по всему, нет.

Агиль Гахраманов