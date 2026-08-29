США в связи с военной операцией против Ирана перебросили на Ближний Восток так много боеприпасов, что истощили свои арсеналы в Европе и Азии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, на восполнение арсеналов, перенаправленных на Ближний Восток из Японии, Республики Корея и Германии, у США могут уйти годы. Согласно оценке одного из источников издания, хранящиеся в Европе запасы перехватчиков PAC-3 для систем Patriot и ракет ATACMS у американских военных снизились «ниже критического» уровня. Из Европы на Ближний Восток также перебросили системы обнаружения и противодействия БПЛА Merops и ракеты-перехватчики для комплексов ПРО THAAD. Европейское командование Вооруженных сил США из-за нехватки боеприпасов было вынуждено корректировать свои оперативные планы, отметили американские чиновники в беседе с The Wall Street Journal.

Согласно сведениям газеты, к середине июля США израсходовали на Ближнем Востоке около 1,7 тыс. перехватчиков Patriot, более 200 ракет THAAD и примерно 150 ракет Standard Missile. В попытке увеличить имеющиеся запасы вооружений Пентагон был вынужден ремонтировать некоторые более старые версии крылатых ракет Tomahawk, отметили источники издания.