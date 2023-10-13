США могут пересмотреть отказ отправлять войска на Ближний Восток.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена.

Мысль о пересмотре решения была высказана в связи с кризисом с захваченными ХАМАС заложниками.

«Администрация Байдена исключила отправку войск, в том числе сил специального назначения, в Газу в рамках попыток освободить находящихся там в заложниках американцев. Но это решение, о котором объявил высокопоставленный чиновник в Белом доме, может быть пересмотрено», — указано в сообщении.

В издании отмечают, что итоговый результат будет зависеть от уровня эскалации конфликта.