7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта Шушинского государственного центра профессионального образования.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства о созданных условиях.

Было отмечено, что по заказу министерства капитальный ремонт в Шушинском государственном центре профессионального образования начался в марте 2025 года.

Двухэтажное учебное здание на 360 мест включает в себя 9 мастерских, 3 учебно-производственных участка, мастерскую по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов, 5 учебных кабинетов, кабинет рисования, лаборатории физики и химии, лаборантскую, кабинеты информатики и военной подготовки, а также столовую.

В пятиэтажном общежитии Шушинского государственного центра профессионального образования расположены актовый зал, участок технического творчества, мастерские, библиотека, в том числе электронная библиотека, учебные и спальные помещения, комнаты отдыха и фитнеса, объект общественного питания.

Следует отметить, что одним из важных направлений государственной политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, является развитие человеческого капитала и формирование современной образовательной инфраструктуры. В последние годы в стране построены сотни новых школьных зданий, проведен капитальный ремонт действующих учебных заведений, которые также оснащены новейшим технологическим оборудованием. Это открыло широкие возможности для обеспечения молодого поколения качественным образованием, отвечающим высоким стандартам. В этом контексте Шушинский государственный центр профессионального образования имеет большое значение. Центр станет важной площадкой для подготовки местных квалифицированных кадров, профессиональных специалистов, которые будут принимать активное участие в развернувшихся в регионе восстановительных и созидательных работах.