Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поставить зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника исламской республики. По его словам, личное письмо аятоллы передал глава иранской службы безопасности Мохсен Резаи во время визита в Москву 5 ноября. Тегеран «с оптимизмом» рассчитывает, что Путин, наконец, передаст ему С-400, которых он добивается на протяжении многих лет, отметил чиновник.

Новый запрос поступил после сообщений о том, что военное командование США завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. При этом перспективы заключения сделки остаются неопределенными, считают ближневосточные чиновники и аналитики. По их словам, на протяжении многих лет Москва допускала возможность поставок С-400 Тегерану, но так и не переходила к реализации этих планов, опасаясь испортить отношения с Израилем и другими странами региона. Кроме того, Россия испытывает дефицит систем ПВО из-за постоянных украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы, авиабазы и другие объекты, поэтому у нее может не оказаться свободных ЗРК для передачи Тегерану, отмечают собеседники издания.

В ходе военной операции, начавшейся в феврале 2026 года, американские и израильские силы уничтожили комплексы ПВО исламской республики и продемонстрировали ее неспособность защитить свое воздушное пространство, ядерные объекты и руководство, включая верховного лидера Али Хаменеи — тот был убит в результате авиаудара.

Переговоры о поставках С-400 противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что Россия не помогает Ирану. При этом, по данным The Telegraph, Тегеран уже заключил с Москвой ряд соглашений о поставках вооружений, которые могут быть частью долгосрочной стратегии, направленной на укрепление обороноспособности и сохранение режима в условиях боевых действий.

Издание ознакомилось с конфиденциальными документами, согласно которым иранские службы безопасности еще до начала войны с США и Израилем разработали рекомендации по обеспечению выживания страны в условиях вооруженного противостояния. Они предусматривали углубление стратегических и военных отношений с Россией и Китаем, а также усиление противовоздушной обороны, ракетных систем и беспилотников. (themoscowtimes.com)