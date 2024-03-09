Американские военные занимаются разработкой портативных комплексов для обнаружение неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом пишет CNN.

Исполняющий обязанности директора управления Пентагона по аномалиям Тимоти Филлипс заявил, что аппарат получил название «Гремлин». По его словам, прибор должен помочь собирать более точные данные об НЛО, так как ведомство пока не располагает подтверждением обнаружения инопланетян. Отмечается, что комплексы состоят из множества датчиков в специальном чехле. В настоящее время устройство проходит испытания на полигоне в Техасе.

«Гремлины» будут размещены на тех объектах, откуда появлялось множество сообщений об НЛО. Отмечается, что каждый месяц управление Пентагона по аномалиям получает в среднем около 100 таких сообщений.