Руководители генеральных штабов Украины, США и европейских стран в течение 19-20 августа обсудили военные планы, связанные с нынешними усилиями активизировать мирные переговоры.

Об этом в комментарии «Европейской правде» сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Голстед.

По словам Голстеда, 19-20 августа в Вашингтоне состоялась встреча начальников генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и США и верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

«Начальники генеральных штабов разработали военные варианты поддержки переговоров с целью установления длительного мира в Европе», – добавил он.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов, наработки будут представлены советникам по вопросам безопасности «для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий».

На виртуальной встрече накануне руководители генеральных штабов государств Североатлантического альянса обсудили ситуацию в Украине и заверили в ее дальнейшей поддержке.

Ранее на этой неделе лидеры государств «коалиции решительных» договорились в ближайшее время провести переговоры с США о «надежных гарантий безопасности» для Украины.